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Yaşam

Mustafa dedenin yangında cüzdanını kurtarma telaşı

Antalya Gazipaşa'da çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 90 yaşındaki Mustafa Güzel'in alevlerin arasından cüzdanının kurtarılması için verdiği mücadele duygulandırdı.

28 Nisan 2019 Pazar 01:19 - Son Güncelleme 28 Nisan 2019 Pazar 01:19

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