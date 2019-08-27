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Dünya

Münih Havalimanı'nda "acil çıkış" paniği

Münih Havalimanı'nda bir yolcu acil çıkış kapısını kullanınca devreye polisler girdi. Havalimanı 4 saat boyunca giriş ve çıkışlara kapatıldı. Çok sayıda uçuş iptal edildi.

27 Ağustos 2019 Salı 17:15 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 17:15

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