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Dünya

İsviçre Alpleri'nde dağ bisikleti heyecanı

5 gün süren 347 kilometrelik bir yarış... İsviçre Alpleri'ndeki yarışmada dağ bisikletçileri, muhteşem bir manzara eşliğinde mücadele etti.

27 Ağustos 2019 Salı 16:28 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 16:29

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