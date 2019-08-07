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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. 5 helikopter, 50 arazöz ve 150 orman işçisinin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:11 - Son Güncelleme 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:24

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