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Türkiye

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin sondaj çalışmalarına başladığını belirterek, bugün itibarıyla bin 710 metre sondaj derinliğine ulaşıldığını ifade etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:00 - Son Güncelleme 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02

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