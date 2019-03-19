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Motosiklet kullanırken rubik küp çözen sürücüye ceza

Bursa'da motosiklet sürerken ellerini bırakıp rubik küp çözdüğü anları sosyal medyadan paylaşan sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca sürücü para cezasına çarptırıldı.

19 Mart 2019 Salı 10:50 - Son Güncelleme 19 Mart 2019 Salı 10:51

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