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Dünya

Midilli'de mülteci kampında yangın: 2 ölü

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria Mülteci Kampında gösteriler sırasında yangın çıktı. Yangında bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti.

29 Eylül 2019 Pazar 23:25 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 23:25

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