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Midilli'de mülteci kampında yangın: 2 ölü
Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria Mülteci Kampında gösteriler sırasında yangın çıktı. Yangında bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti.
29 Eylül 2019 Pazar 23:25 -
Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 23:25
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