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Dünya

Rusya'da sürat teknesinde patlama

Rusya’nın Soçi kentinde iskeleye yaklaştığı sırada bir sürat teknesinde patlama meydana geldi.

29 Eylül 2019 Pazar 12:36 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 12:37

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