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Dünya

Mescid-i Aksa'da nöbet tutan cemaate saldırı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinli cemaate saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:52 - Son Güncelleme 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:52

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