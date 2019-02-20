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Dünya

Filistinli bedevilerin İsrail'in askeri tatbikatları altında yaşam savaşı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği askeri tatbikatların bölgedeki bedevilerin hayatını nasıl zorlaştırdığını TRT World muhabiri Sarah Balter anlattı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:50 - Son Güncelleme 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:50

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