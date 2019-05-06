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Meclis Dilekçe Komisyonu'na ilginç öneriler geliyor

Meclis Dilekçe Komisyonu'na "Evlendirme bakanlığı olsun" gibi ilginç öneriler, talepler ulaşıyor. Dilekçeler değerlendirilerek tek tek yanıt veriliyor.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:02 - Son Güncelleme 06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:14

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