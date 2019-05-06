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06.05.2019 - 14:25
Türkiye'den ABD'ye: Sondaj açıklaması gerçeklerden kopuktur
06.05.2019 - 13:14
Ülke liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ramazan tebriği
06.05.2019 - 11:44
Eski tuğgeneral Otal'a 15 Temmuz davasında müebbet hapis
06.05.2019 - 10:37
Kimlik, ehliyet ve pasaport randevularında yeni dönem
06.05.2019 - 03:15
Kadir Mısıroğlu'nun vefatının ardından taziye mesajları
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Bahçeli klasik arabası ile Ankara turu attı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 06 BJK 001 plakalı klasik arabasıyla Ankara'yı gezdi.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:43 -
Son Güncelleme 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:43
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