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Türkiye

Bahçeli klasik arabası ile Ankara turu attı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 06 BJK 001 plakalı klasik arabasıyla Ankara'yı gezdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:43 - Son Güncelleme 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:43

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