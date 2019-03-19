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Türkiye

Marketin önünde bekleyen kedi erkeklere ve köpeklere saldırıyor

Ankara'da bir marketin önünde bekleyen kedi, erkeklere ve köpeklere sataşınca, o görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

19 Mart 2019 Salı 12:28 - Son Güncelleme 19 Mart 2019 Salı 12:28

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