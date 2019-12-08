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Çok Bulutlu
Yaşam

Mahir öğretmen dersleri kukla Bakkal Amca ile işliyor

Samsun'un Kavak ilçesinde sınıf öğretmeni Mahir Çuğu, öğrencilerin ilgisini çekebilmek ve daha kolay öğrenebilmelerini sağlamak için derslerde "Bakkal Amca" ismini verdiği kuklayı kullanıyor.

08 Aralık 2019 Pazar 14:19 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 14:20

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