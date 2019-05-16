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Yaşam

Kuzey Kutbu'nda konser zamanı

Buzulların hızla erimesine dikkat çekmek isteyen bir grup müzisyen buzdan yaptıkları enstrümanlarla Kuzey Kutbu'nda konser verdi.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 18:24 - Son Güncelleme 15 Mayıs 2019 Çarşamba 18:24

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