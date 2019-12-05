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Türkiye

Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammed Harman'ın belediye işçisi babası, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı.

05 Aralık 2019 Perşembe 15:41 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 15:43

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