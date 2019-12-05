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Türkiye

Kocaeli'de rüzgar türbini taşıyan tır devrildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde rüzgar türbini yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

05 Aralık 2019 Perşembe 14:47 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 14:48

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