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Türkiye

Ceren'in katil zanlısının ifadeleri ortaya çıktı: Bıçak darbesiyle öldürebileceğim kişiler aradım

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüphelinin kan donduran ifadelerini TRT Haber muhabiri Ahmet Can, canlı yayında anlattı.

05 Aralık 2019 Perşembe 11:48 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 11:48

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