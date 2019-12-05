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Türkiye

Edirne'de kaybolan avukatı arama çalışmaları sürüyor

Edirne'de otomobili sulama kanalında bulunan avukat hala aranıyor. Çalışmalara dalgıçlar da katıldı.

05 Aralık 2019 Perşembe 10:50 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 10:51

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