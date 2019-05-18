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Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Dünya

Kudüs'te gözaltına alınan Türk asıllı milletvekili TRT Haber'e konuştu

Filistin bayrağıyla Mescid-i Aksa'ya giderken, İsrail güçlerince Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Hollanda milletvekili Tunahan Kuzu, serbest kaldıktan sonra yaşananları anlattı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 16:26 - Son Güncelleme 18 Mayıs 2019 Cumartesi 16:26

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