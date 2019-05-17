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Dünya

Meksika'daki otelde meydana gelen patlama anı kamerada

Meksika'da bir otelin giriş katında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı patlamayı, iş yerlerinin güvenlik kameraları kaydetti.

17 Mayıs 2019 Cuma 11:52 - Son Güncelleme 17 Mayıs 2019 Cuma 11:52

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