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Köpeği masaj ve suni solunumla hayata döndürdü

Rize'nin Kendirli beldesinde, bir köpeğin yerde hareketsiz yattığını fark eden esnaf, köpeği masaj ve suni solunum yaparak hayata döndürdü.

26 Mart 2019 Salı 11:05 - Son Güncelleme 26 Mart 2019 Salı 11:14

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