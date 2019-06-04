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Yaşam

Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası

Tokat’ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi, cep telefonu kameralarına yansıdı.

04 Haziran 2019 Salı 12:17 - Son Güncelleme 04 Haziran 2019 Salı 12:17

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