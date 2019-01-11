TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Reklamı Kapat
Bilim Teknoloji

Kızıl Gezegen’den nefes kesen 15 yıllık görüntüler

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kızıl Gezegen Mars’ın 15 yıl boyunca çekilen görüntülerini yayınladı.

11 Ocak 2019 Cuma 00:47 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 00:47

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER