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Kırmızı ışıkta geçen yayalara 2 bin 160 TL para cezası

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik denetlemelerinin yanında kurallara uymayan yayalara da denetimlerini sıklaştırdı. Polislerin uyarı ve ısrarlarına rağmen, kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçen yayalara yönelik Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) ışıklarında uygulama yapıldı. Radar aracından tespit edilen ve kurala uymayan 20 yayaya 2 bin 160 TL para cezası kesildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:48 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 16:49

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