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Kırıkkale'de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Kırıkkale'de etkili olan şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Rüzgarda savrulan bir çoban köpeği, tel örgülere çarparak öldü.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:10 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 10:10

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