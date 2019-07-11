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Türkiye

Ordu'da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:38 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:39

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