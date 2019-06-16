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Türkiye

Kırıkkale'de aşırı yağış iki can aldı

Kırıkkale’de aşırı yağışın ardından sele kapılan iki kişi hayatını kaybetti.

16 Haziran 2019 Pazar 13:48 - Son Güncelleme 16 Haziran 2019 Pazar 13:49

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