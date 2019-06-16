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Sağanak Yağışlı
Türkiye

Şehit çocukları, Bedirhan bebeğin babasını yalnız bırakmadı

Hakkari Yüksekova’daki terör saldırısında, eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ı kaybeden Serkan Karakaya, Babalar Günü'nde unutulmadı.

16 Haziran 2019 Pazar 04:25 - Son Güncelleme 16 Haziran 2019 Pazar 04:42

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