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Türkiye

Kıran-3 Operasyonu'nda 16 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:11 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:12

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