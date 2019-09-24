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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya liderlerine Suriye çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan, "Tüm ülkeleri Suriye ile ilgili çabalarımızı desteklemeye çağırıyorum" dedi.

24 Eylül 2019 Salı 23:17 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 23:18

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