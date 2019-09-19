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Türkiye

Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:03 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 10:24

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