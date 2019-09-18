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Türkiye

Yola fırlayan çocuk ölümden kıl payı kurtuldu

Bursa'da küçük bir çocuk alışveriş merkezinden yola fırladı, saniyelerle arabanın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 18:03 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 18:04

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