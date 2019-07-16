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Kıbrıs Rum Kesimi "altın pasaport" ile milyarlarca dolar akladı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, adeta Akdeniz'in kara para aklama üssü. Son beş yılda Rum bankalarındaki 20 bin şüpheli hesap kapatıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 11:38 - Son Güncelleme 16 Temmuz 2019 Salı 11:39

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