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Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi
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Hırvatistan’da orman yangını: 10 bin kişi tahliye edildi
Hırvatistan’da müzik festivalinin düzenlendiği yere yakın bölgedeki ormanda yangın çıktı.
16 Temmuz 2019 Salı 10:29 -
Son Güncelleme 16 Temmuz 2019 Salı 10:30
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