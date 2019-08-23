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Yaşam

Kendi imkanlarıyla kitap temizleme cihazı üretti

Çorum'da yaşayan bir gencin kendi imkanlarıyla ürettiği kitap temizleme cihazı, kitaplardaki bakterileri çok kısa süre içerisinde temizliyor. Cihaz, şimdiden birçok kütüphanede yerini aldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:02 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 16:03

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