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Türkiye

Kargaya yardım etmek istedi; saldırılarına uğradı

Rize’de yolda yerde yatan yavru kargaya acıyarak kenara koymak isteyen İlknur Civil, 3 yetişkin karganın saldırısına uğradı.

16 Mayıs 2019 Perşembe 13:32 - Son Güncelleme 16 Mayıs 2019 Perşembe 13:32

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