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Türkiye

Dünyanın en iyi komandoları Foça Jandarma Komando Okulu'ndan çıkıyor

Dünyanın en iyi komandoları zorlu eğitim ve tatbikatların yapıldığı Foça Jandarma Komando Okulu'ndan çıkıyor. Komandolar her an göreve hazır olacak şekilde eğitim alıyor.

16 Mayıs 2019 Perşembe 12:44 - Son Güncelleme 16 Mayıs 2019 Perşembe 12:44

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