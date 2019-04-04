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Kültür Sanat

Karakalemle gerçekçi çizimler

Bursalı karakalem sanatçısı Özcan Temiz, fotoğrafa bakıyor ve neredeyse aynısı çiziyor. Bir portrenin ortaya çıkması yaklaşık 15 saati buluyor.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:21 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 15:21

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