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Çanakkale'nin kültürel mirasını Yörük kadınlar tanıtacak
Çanakkale'de yaşayan Yörük kadınlar, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan dokuma geleneğini günümüzde yaşatıyor.
02 Nisan 2019 Salı 21:53 -
Son Güncelleme 02 Nisan 2019 Salı 21:53
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