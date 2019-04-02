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Parçalı Bulutlu
Kültür Sanat

Çanakkale'nin kültürel mirasını Yörük kadınlar tanıtacak

Çanakkale'de yaşayan Yörük kadınlar, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan dokuma geleneğini günümüzde yaşatıyor.

02 Nisan 2019 Salı 21:53 - Son Güncelleme 02 Nisan 2019 Salı 21:53

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