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Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede buluştu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mazhar-Fuat-Özkan Grubu (MFÖ) aynı sahnede bir araya geldi. Sevilen üçlünün şarkıları bu kez senfonik yorumla müzikseverlerle buluştu.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:31 - Son Güncelleme 27 Mart 2019 Çarşamba 00:31

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