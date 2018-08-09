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Karacaların oyunu kamerada
Kastamonu Azdavay'da av turizmi rehberliği yapan Osman Terzi, iki karacayı oynarken görüntüledi.
Kategori :
Yaşam
Tarih : 09.08.2018
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Fabrikada çıkan yangın "ateş hortumu"na dönüştü
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Bakan Turhan'dan İstanbul Yeni Havalimanı açıklaması
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Çin’de sokakları balıklar bastı
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