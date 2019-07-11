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Türkiye

Kapalıçarşı’nın yıpranan çatısı 800 bin kiremitle yenilendi

İstanbul’un simgelerinden Kapalıçarşı’da önemli bir yenileme çalışması yapıldı. Tarihi yapının çatısı ve altyapısı tamamen elden geçirildi. Sırada beden duvarları, kirişler ve duvarlar var.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:43 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:47

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