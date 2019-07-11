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11.07.2019 - 12:10
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11.07.2019 - 12:08
Darbecilere yardıma giden tankı önüne yatıp durdurdular
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Türkiye
Kapalıçarşı’nın yıpranan çatısı 800 bin kiremitle yenilendi
İstanbul’un simgelerinden Kapalıçarşı’da önemli bir yenileme çalışması yapıldı. Tarihi yapının çatısı ve altyapısı tamamen elden geçirildi. Sırada beden duvarları, kirişler ve duvarlar var.
11 Temmuz 2019 Perşembe 15:43 -
Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
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