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Yaşam

Kapadokya'da eşsiz manzaralar sunan balon turizmi

Kapadokya denilince akla ilk gelenlerden biri de sıcak hava balonları. Bu uçuşlar, hem Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor hem de Kapadokya manzarasını turistlere sunuyor.

22 Şubat 2019 Cuma 15:26 - Son Güncelleme 22 Şubat 2019 Cuma 15:26

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