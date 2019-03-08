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Kanseri müzikle yenen kadınların öyküsü
40 kişiler… Her birinin ayrı bir öyküsü var. Ama yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıyorlar. Onların mücadelesi, adı ölümle anılan kanser hastalığına karşı.
08 Mart 2019 Cuma 10:07 -
Son Güncelleme 08 Mart 2019 Cuma 10:07
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