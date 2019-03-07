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Kültür Sanat

Yozgat'ın kitap okuma kampanyası "Bana da zaman ayır"

Yozgat'ta, Şefaatli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projesi "Bana da zaman ayır" ile genç yaşlı herkes belli saatlerde kitap okuyor.

07 Mart 2019 Perşembe 13:42 - Son Güncelleme 07 Mart 2019 Perşembe 13:42

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