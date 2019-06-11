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Türkiye

Kanadı elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı

Çanakkale'de bir martının kanadı elektrik direğine takıldı. Ekipler, martıyı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti ve kanadı tellerden kurtardı.

11 Haziran 2019 Salı 22:56 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 22:56

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