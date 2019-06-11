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Türkiye

Akdeniz'de atıklardan en çok Adana sahilleri etkileniyor

Akdeniz'in kirlilik haritası çıkarıldı. Atıklardan en çok etkilenen bölge Ceyhan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü yer. Bu kirliliğe neden olan en büyük faktör ise, plastik atıklar.

11 Haziran 2019 Salı 17:53 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 17:53

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