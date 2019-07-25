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Türkiye

Kaldırımda duran 3 kişiye çarpan otomobil güvenlik kamerasında

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda duran baba ve 2 kızına çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:43 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:47

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