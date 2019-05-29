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Kültür Sanat

Kahvaltı sofrasında 25 çeşidi bulunduran şehir: Van

Masmavi gölü ve dünyaca ünlü kedisi dışında Van denilince akla gelenlerden biri de kahvaltısı. Birbirinden lezzetli ürünlerin yer aldığı Van kahvaltısı, doğal ürünlerden oluşuyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:30 - Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:30

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